Еврокомиссия запретила обмен активами с россиянами

Физическим и юридическим лицам из стран ЕС запрещено участвовать в предложенной россией схеме обмена активами между инвесторами. Об этом говорится в разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала, которые 24 июля опубликовала Европейская комиссия, сообщает Радио Свобода.

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Это произошло из-за участия в соглашении Национального расчетного депозитария (НРД), находящегося под санкциями после российского военного вторжения в Украину.

«Никакие средства или экономические ресурсы не могут быть предоставлены НРД ни прямо, ни косвенно», — говорится в документе.

Регулятор Еврокомиссии высказал жесткую позицию по обмену после того, как подсанкционный НРД 12 июня 2024 попал под блокирующие ограничения США. До этого органы Еврокомиссии официально не комментировали возможность участия лиц с Евросоюзом в процедуре обмена активами с россиянами.

Эта схема позволяет российским розничным инвесторам подавать предложения по обмену западных ценных бумаг, замороженных на счетах НРД в депозитариях ценных бумаг ЕС, на заблокированные в россии средства так называемых «недружественных инвесторов».

Соглашение по обмену активами между российскими и иностранными инвесторами планировалось провести 12 августа. Организатором обмена выступает брокер «Инвестиционная палата». По его данным, российские инвесторы предложили для обмена заблокированными активами бумаги более 35 миллиардов рублей.

Ранее представитель Инвестиционной палаты рассказал РБК, что механизм обмена устроен таким образом, чтобы минимизировать роль НРД в нем. Роль НРД — техническая и состоит в ведении учета операций. Расчеты средствами при обмене будут происходить вне НРД, объяснял представитель брокера.

Указ президента россии об обмене активами был подписан в ноябре 2023 года. В нем говорится, что инвесторы из россии смогут продать свои заблокированные иностранные ценные бумаги на сумму не более 100 тысяч рублей нерезидентам.

Нерезиденты для покупки этих бумаг могут использовать средства со счетов типа С (на эти счета приходят выплаты по российским ценным бумагам, принадлежащим иностранцам). Деньги со счетов типа С нельзя вывести и использовать.

Для выполнения механизма обмена российские власти готовы разморозить часть средств на счетах типа С, а также иностранцам разрешат вывести все выкупленные у россиян активы без получения согласований в россии.