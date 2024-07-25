Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину

В июне 2024 года объем наличной иностранной валюты , которую банки ввезли в Украину, составил $1,331 млрд, что на $155 млн больше, чем в мае ($1,176 млрд). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

При этом банки ввезли в июне 938 млн долларов США, что на $92 млн больше, чем в мае ($846 млн). Объем наличных евро вырос до $389 млн в эквиваленте ($330 млн в мае).

Следует отметить, что в январе 2024 года объем ввоза наличной валюты был максимальным с начала года и составил $1,864 млрд.

По данным регулятора, за июнь из Украины вывезли валюты на $69 млн.