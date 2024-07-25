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25 июля 2024, 13:55 Читати українською

Квартальная выручка Alphabet превзошла аналитические прогнозы

Во II квартале прибыль и выручка Alphabet превысили ожидания благодаря увеличению продаж электронной рекламы и здоровому спросу на ее сервисы вычислений в облаках. В то же время корпорация сообщила, что ее капитальные расходы будут большими весь текущий год. Квартальные показатели компании подтверждают стабильность спроса на цифровую рекламу, связанную с Олимпиадой и выборами в ряде государств. Восстановление корпоративных затрат стимулирует бизнес по разработке ПО, сообщают аналитики LBLV.

Во II квартале прибыль и выручка Alphabet превысили ожидания благодаря увеличению продаж электронной рекламы и здоровому спросу на ее сервисы вычислений в облаках.

Alphabet внедряет технологии GenAI, чем стимулирует развитие облачного бизнеса. Продажи рекламы компании увеличились на 11%, до $64,6 миллиарда. Она продает рекламу через поисковик, пользуясь информацией о юзерах для более эффективной настройки. По итогам II квартала чистая прибыль Alphabet увеличилась на 28,6%, достигнув $23,6 миллиарда. Усредненный прогноз говорил о $22,9 миллиарда.

Рыночные игроки неоднозначно отреагировали на публикацию отчета компании. Сперва ее акции поднялись на 2%, а после — просели на то же значение. С начала 2024-го котировки Alphabet прибавили больше 30%, тогда как NASDAQ — только 20%. Эксперты lblv.com отмечают, что минувший квартал был еще одним периодом, в течение которого Google добилась успеха по всем направлениям. При этом в роли движущих сил выступили продажи рекламы и сервисы ИИ.

Общий доход компании увеличился на 14%, достигнув $84,74 миллиарда, что выше ожидавшихся аналитиками $84,19 миллиарда. Продажи рекламы через YouTube увеличились на 13%, до $8,67 миллиарда. Доходы от вычислений в облаках поднялись на 28,8%, до $10,35 миллиарда. Эксперты говорили о $10,16 миллиарда. Капитальные расходы Alphabet за II квартал достигли $13 миллиардов. До конца 2024-го они составят $12 миллиардов или превысят этот показатель.

За последнее время Google приняла ряд важных решений насчет своего развития

В январе-марте капитальные расходы корпорации выросли на 91%, достигнув $12 миллиардов. Это смутило рыночных игроков. Подобно своим соперникам, Alphabet старается внедрять сервисы ИИ, так как эта технология все еще привлекает огромные вложения. Поисковая система с применением ИИ привела к ряду неоднозначных результатов. В конце весны Google решила отказаться от этой технологии для устранения ее недостатков.

В руководстве Alphabet заявили, что технологию со временем внедрят в большем числе государств, а возможности ее применения будут расширены. Сроки внедрения связанных с ИИ проектов неизвестны, но заявляется, что они способны помочь нарастить доходы.

Александр Миронов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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