Во II квартале прибыль и выручка Alphabet превысили ожидания благодаря увеличению продаж электронной рекламы и здоровому спросу на ее сервисы вычислений в облаках. В то же время корпорация сообщила, что ее капитальные расходы будут большими весь текущий год. Квартальные показатели компании подтверждают стабильность спроса на цифровую рекламу, связанную с Олимпиадой и выборами в ряде государств. Восстановление корпоративных затрат стимулирует бизнес по разработке ПО, сообщают аналитики LBLV.
Квартальная выручка Alphabet превзошла аналитические прогнозы
Alphabet внедряет технологии GenAI, чем стимулирует развитие облачного бизнеса. Продажи рекламы компании увеличились на 11%, до $64,6 миллиарда. Она продает рекламу через поисковик, пользуясь информацией о юзерах для более эффективной настройки. По итогам II квартала чистая прибыль Alphabet увеличилась на 28,6%, достигнув $23,6 миллиарда. Усредненный прогноз говорил о $22,9 миллиарда.
Рыночные игроки неоднозначно отреагировали на публикацию отчета компании. Сперва ее акции поднялись на 2%, а после — просели на то же значение. С начала 2024-го котировки Alphabet прибавили больше 30%, тогда как NASDAQ — только 20%. Эксперты lblv.com отмечают, что минувший квартал был еще одним периодом, в течение которого Google добилась успеха по всем направлениям. При этом в роли движущих сил выступили продажи рекламы и сервисы ИИ.
Общий доход компании увеличился на 14%, достигнув $84,74 миллиарда, что выше ожидавшихся аналитиками $84,19 миллиарда. Продажи рекламы через YouTube увеличились на 13%, до $8,67 миллиарда. Доходы от вычислений в облаках поднялись на 28,8%, до $10,35 миллиарда. Эксперты говорили о $10,16 миллиарда. Капитальные расходы Alphabet за II квартал достигли $13 миллиардов. До конца 2024-го они составят $12 миллиардов или превысят этот показатель.
За последнее время Google приняла ряд важных решений насчет своего развития
В январе-марте капитальные расходы корпорации выросли на 91%, достигнув $12 миллиардов. Это смутило рыночных игроков. Подобно своим соперникам, Alphabet старается внедрять сервисы ИИ, так как эта технология все еще привлекает огромные вложения. Поисковая система с применением ИИ привела к ряду неоднозначных результатов. В конце весны Google решила отказаться от этой технологии для устранения ее недостатков.
В руководстве Alphabet заявили, что технологию со временем внедрят в большем числе государств, а возможности ее применения будут расширены. Сроки внедрения связанных с ИИ проектов неизвестны, но заявляется, что они способны помочь нарастить доходы.
Александр Миронов, финансовый аналитик LBLV