Рынок акций США резко снизился: падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 года

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite рухнул на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 года. Падение S&P 500, составившее 2,3%, стало самым резким с декабря 2022 года, отмечает Market Watch.

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Причина падения

Обвал рынка спровоцировали квартальные результаты Tesla Inc. и Alphabet Inc., не дотянувшие до «высокой планки», поставленной аналитиками Уолл-стрит, пишет Market Watch.

Это две первые компании из так называемой «великолепной семерки» американских IT-гигантов, которые опубликовали отчеты за прошедший квартал.

Акции Tesla упали в цене на 12,3% по итогам торгов — максимально с сентября 2020 года, по данным Dow Jones. Американский производитель электромобилей увеличил выручку во втором квартале на 2%, до рекордных $25,5 млрд, однако его чистая прибыль сократилась на 45%, а прибыль без учета разовых факторов ($0,52 на акцию) оказалась существенно хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов ($0,61 на акцию).

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Стоимость бумаг Alphabet Inc. снизилась на 5%. Чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале превзошли прогнозы рынка, однако рост доходов от рекламы не оправдал ожиданий. Кроме того, трейдеры негативно восприняли рост капиталовложений Alphabet, отмечает Barron's.

Котировки акций других компаний «великолепной семерки» также резко упали, в том числе Nvidia Corp. — на 6,8%, Meta Platforms Inc. — на 5,6%, Microsoft Corp. — на 3,6%, Amazon.com Inc. — на 3%, Apple Inc. — на 2,9%.

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты полагают, что первое снижение ставки американским ЦБ произойдет в сентябре.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС. Компании «великолепной семерки» потеряли более $1,7 трлн капитализации с момента публикации июньских данных по инфляции, отмечает Market Watch.

«Ротационная торговля на фондовом рынке продолжается, — отмечает аналитик Freedom Capital Markets Джей Вудс. — Волатильность торгов усиливается».

Статданные, опубликованные в среду, показали неожиданное сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце.

Продажи новых домов в стране в июне уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 617 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 621 тыс. новостроек, а не 619 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 640 тыс. с ранее объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Бумаги Visa Inc. подешевели на 4% по итогам торгов. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 17%, выручку — на 10%, при этом последний показатель оказался хуже прогнозов рынка.

Котировки бумаг производителей электромобилей снизились вслед за акциями Tesla. Капитализация Rivian Automotive Inc. упала на 7%, Lucid Group Inc. — на 5,6%, ADR Nio Inc. и XPeng Inc. потеряли в цене 4% и 4,2% соответственно.

Бумаги AT&T Inc. подорожали на 5,2%. Телекоммуникационная компания зафиксировала 20%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале при незначительном уменьшении выручки. При этом темпы роста числа абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту существенно превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 504,22 пункта (1,25%) и составил 39853,87 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 128,61 пункта (2,31%) — до 5427,13 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 654,94 пункта (3,64%) и составил 17342,41 пункта.