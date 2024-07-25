В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на 25 июля: доллар и евро продолжают дешеветь
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,35 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 45,09−45,29 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,18−41,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,62−44,66 грн/евро.
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