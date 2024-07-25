Курс валют на 25 июля: доллар и евро продолжают дешеветь

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 45,09−45,29 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,18−41,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,62−44,66 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.