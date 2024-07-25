За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 571350 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 июля: 1230 российских оккупантов, 11 танков и 66 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 571350 (+1230) человек,
- танков — 8313 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 16039 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 15804 (+45) ед,
- РСЗО — 1125 (+0) ед,
- средства ПВО — 904 (+2) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12610 (+66),
- крылатые ракеты — 2402 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21358 (+79) ед,
- специальная техника — 2661 (+11)
Источник: Минфин
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