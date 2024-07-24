Банки в этом году выдали бизнесу доступных кредитов на 50 миллиардов

В Украине с начала года предприниматели получили более 13 тысяч льготных кредитов более чем на 50 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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«С начала 2024 года украинские предприниматели получили 13 394 льготных кредита по программе „Доступные кредиты 5−7−9%“ на общую сумму 50,8 млрд гривен. Две трети от этой суммы приходится на секторы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», — говорится. в сообщении.

За прошедшую неделю предприниматели взяли еще 275 таких кредитов на сумму 717 млн грн. Всего с начала действия программы было выдано 92,4 тыс. кредитов на сумму 317,7 млрд. грн.

С начала 2024 года предприниматели получили доступные кредиты по следующим целям:

16,4 млрд грн — кредиты на пополнение оборотных средств;

11,6 млрд грн — кредиты бизнеса, работающего в зоне высокого военного риска;

10,6 млрд грн — кредиты на развитие перерабатывающих предприятий;

9,4 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.