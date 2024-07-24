К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро упало на 12 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 24 июля: гривна продолжает укрепляться на межбанке
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Открытие 24 июля
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Закрытие 24 июля
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Изменения
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41,33/41,35
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41,18/41,23
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15 /12
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44,82/44,83
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44,70/44,74
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12/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 45,15−45,35 грн.
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Источник: Минфин
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