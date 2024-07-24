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24 июля 2024, 13:45 Читати українською

За первое полугодие года вклады физлиц достигли почти 1,3 триллиона

По состоянию на 1 июля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 295,0 млрд грн, что на 28,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 июля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 295,0 млрд грн, что на 28,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.
Фото: НБУ

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За первое полугодие 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 60,2 млрд грн, из которых 30,7 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля:

  • вклады в национальной валюте — 840,4 млрд грн (+25,8 млрд грн за июнь);
  • вклады в иностранной валюте — 454,6 млрд грн (+3,1 млрд грн за июнь).
  • Среди вкладов физических лиц 64,9% составляют остатки в национальной валюте, 35,1% - в иностранной валюте (в начале года — 64,5% и 35,5% соответственно).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 143,1 млрд грн (11,0% от общей суммы вкладов).

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Гарантии

В Фонде также напомнили, что с 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 июля 2024 г. в реестре участников Фонда насчитывается 62 банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
24 июля 2024, 15:35
#
В июне-июле ежедневные продажи иностранной валюты Национальным банком составляют по 130−150 млн. дол. в день. Есть признаки того, что в иностранную валюту конвертируются не только новые средства, но и имеющиеся гривневые сбережения. Так, за первые 10 дней июля депозиты юридических лиц сократились на 6 млрд. грн.",
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