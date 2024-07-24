Объем торгов спотовыми Ethereum-ETF превысил $1 млрд, клиенты Kraken получили выплаты от Mt. Gox: что нового

Объем торгов спотовыми Ethereum-ETF в первый день превысил $1 миллиард.

Вчера, 23 июля, спотовые Ethereum-ETF вышли на фондовый рынок США. Объем торгов в секторе составил $1,11 млрд к концу дня, чистый приток капитала — $106,78 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

Судя по данным платформы, по меньшей мере, часть инвесторов ETHE перевели средства в новый продукт от Grayscale Investments — Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH). Он лидирует по объему активов в управлении (AUM) среди других фондов.

Ethereum отреагировал на ситуацию скачками, однако актив так и не смог закрепиться на уровне $3500. На момент написания новости цена ETH составляет $3458.

Клиенты Kraken начали получать выплаты от криптобиржи Mt. Gox

Клиенты платформы Kraken рассказали о получении выплат от обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox. Об этом они написали на Reddit.

Большинство пользователей выразило свою радость после получения активов. Некоторые заявили, что увеличил депозит в 110 раз. Другой пользователь поделился, что потратит этот капитал на покупку дома.

Один из участников обсуждения отметил, что на криптобиржу Bitstamp выплаты еще не пришли.

Крупнейшую майнинговую компанию в США оштрафовали на $138 миллионов

Крупнейшую майнинговую компанию в США Marathon Digital оштрафовали на $138 млн за нарушение соглашения об отказе от действий в обход другой стороны сделки. Об этом сообщает Cointelegraph.

Согласно предоставленному изданию юридической фирмой Affeld England & Johnson прессрелизом, присяжные единогласно вынесли вердикт в пользу основателя US Bitcoin Corp и инвестиционного директора Hut 8 Майкла Хо.

В 2020 году руководство Marathon разработало стратегию роста, включая запуск крупномасштабного предприятия для добычи биткоина в Северной Америке. Компания реализовала идеи Хо, не выплатив ему компенсацию за предоставленную конфиденциальную информацию.

Партнер юрфирмы Дэвид Аффелд указал, что приговор суда подчеркивает важность соблюдения обязательств и выбора правильных деловых партнеров.

«Это сильный сигнал о том, что этические принципы ведения бизнеса не опция, а необходимость», — добавил он.

Marathon остается крупнейшей по капитализации майнинговой компанией с показателем $6,99 млрд. Фирма значительно опережает следовавшие в рейтинге CleanSpark ($4,1 млрд) и Riot Blockchain ($3,5 млрд).

Swan Bitcoin свернет операции по майнингу и откажется от IPO

Генеральный директор инвестиционной криптокомпании Swan Bitcoin Кори Клиппстен заявил о намерении свернуть все операции по добыче биткоина и отказе от планов по публичному размещению акций (IPO).

По словам предпринимателя, причиной решения стало отсутствие возможности получить значительную прибыль в краткосрочной перспективе.

Клиппстен также отметил, что изменение стратегии по ускоренному росту Swan Bitcoin предполагает «сокращение персонала по многим направлениям».

Swan Bitcoin запустила подразделение по добыче криптовалюты летом 2023 года. В январе 2024 года компания заявила, что с начала майнинговых сделок получила 750 BTC. Хешрейт фирмы достиг 4,5 EH/s, а ее представители намеревались довести этот показатель до 8 EH/s.