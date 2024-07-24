Минфин США обязал финучреждения сообщить о наличии российских активов

Министерство финансов США обязало учреждения, владеющие российскими государственными активами, проинформировать о них в рамках внедрения Закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев («Закон о РЕПО для украинцев»). Об этом пишет «Голос Америки».

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Управление контроля за иностранными активами минфина США (OFAC) выпустило новые требования к финансовой отчетности, согласно которым «все финансовые учреждения, в которых находятся российские суверенные активы, и которые знают или должны знать о таких активах, должны сообщить о них OFAC не позднее 2 августа 2024».

«Конгресс сделал важный шаг, приняв Закон о РЕПО для украинцев, чтобы разблокировать стоимость обездвиженных российских суверенных активов для поддержания дальнейшей устойчивости и восстановления Украины», — сказал исполняющий обязанности генерального советника казначейства Аддар Леви.

Закон, принятый Конгрессом в апреле 2024 года, требует, чтобы все замороженные российские суверенные активы оставались замороженными до тех пор, пока война россии против Украины не прекратится, и россия не выплатит Украине полную компенсацию или не примет участие в международном механизме, который это сделает.