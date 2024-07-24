Курс валют на 24 июля: доллар и евро продолжают дешеветь

В среду на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 17 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,75 грн. Евро покупают за 44,83 грн, а продают за 45,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,73, евро — 45,25−45,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,33−41,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,82−44,83 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.