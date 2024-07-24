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24 июля 2024, 9:21 Читати українською

НБУ упростил доступ иностранных инвесторов к финансированию восстановления Украины

Национальный банк утвердил изменения в Положение о производстве депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечение осуществления расчетов по сделкам по ценным бумагам НБУ, чтобы предоставить иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на восстановление и восстановление Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк утвердил изменения в Положение о производстве депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечение осуществления расчетов по сделкам по ценным бумагам НБУ, чтобы предоставить иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на восстановление и восстановление Украины.
Фото: НБУ

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Так, с 24 июля 2024 г. расширяется перечень клиентов и депонентов, которых может обслуживать Нацбанк при выполнении им функции депозитарного учреждения.

В частности, НБУ сможет открывать и обслуживать счет в ценных бумагах номинального держателя для иностранного финансового учреждения, отвечающего требованиям законодательства Украины, и счет в ценных бумагах владельца для иностранного депозитария.

«Указанные изменения позволят создать инфраструктуру для поступления иностранных инвестиций в Украину», — говорится в сообщении.

По словам регулятора, открытие счета в ценных бумагах номинального держателя для иностранного финансового учреждения позволит соединить инфраструктуру отечественного и международного финансовых рынков для обеспечения доступа иностранного капитала в Украину.

Это откроет путь для иностранных инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные для восстановления государства. Речь идет, в частности, о:

  • облигации местных ссуд,
  • инфраструктурные облигации,
  • облигации международных финансовых организаций,
  • другие долговые финансовые инструменты, направленные восстановления Украины.

Изменения также открывают возможность реализации анонсированных планов по расширению «линка» с международным центральным депозитарием Clearstream Banking Luxembourg.

В 2019 году Clearstream вышел на украинские рынки капитала и запустил ссылку с депозитарием НБУ. Это позволило обеспечить прямой доступ иностранных инвесторов к рынку государственных ценных бумаг, номинированных в гривне. Национальный банк работает над расширением инструментов, доступных иностранным инвесторам через международный депозитарий.

Кроме того, внесение изменений позволит обеспечить выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Вопрос о создании механизмов для прямого доступа иностранных инвесторов к рыночным долговым инструментам, кроме государственных ценных бумаг, находится в фокусе программы с Международным валютным фондом.

Над практической реализацией этой инициативы совместно работают Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Указанные изменения позволят выполнить обязательства Украины, зафиксированные Меморандумом об экономической и финансовой политике от 17 июня 2024 года. В настоящее время реализуется первый этап мер по улучшению инфраструктуры рынков капитала», — отметил регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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