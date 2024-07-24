За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 570 120 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 июля: 1140 российских оккупантов, 14 танков и 33 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 570120 (+1140) человек,
- танков — 8302 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 16013 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 15759 (+65) ед,
- РСЗО — 1125 (+0) ед,
- средства ПВО — 902 (+1) ед,
- самолетов — 363 (+1) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12544 (+33),
- крылатые ракеты — 2402 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21279 (+77) ед,
- специальная техника — 2650 (+10).
Источник: Минфин
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