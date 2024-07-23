Coca-Cola отчиталась за второй квартал: прибыль и продажи превзошли ожидания

Скорректированная прибыль на акцию компании Coca-Cola составила $0,84, что на $0,04 выше среднего прогноза аналитиков в $0,80. Выручка также превзошла прогнозы, составив $12,4 млрд против ожидаемых $11,77 млрд. Об этом пишет investing.com.

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Общая чистая выручка компании выросла на 3%, а органическая выручка, исключающая некоторые статьи для более четкого сравнения, значительно увеличилась на 15%. Это произошло благодаря сочетанию 9-процентного роста средней цены и ассортимента реализуемой продукции и 6-процентного увеличения объема продаж концентратов.

Операционная прибыль выросла на 10%, а маржа операционной прибыли увеличилась до 21,3 % с 20,1 % в предыдущем году. Скорректированная операционная маржа, исключающая некоторые статьи для сравнения, также улучшилась, достигнув 32,8% против 31,6% годом ранее.

Несмотря на то, что отчетная прибыль на акцию компании снизилась на 5% до $0,56, скорректированная прибыль на акцию, исключающая некоторые статьи для сравнения, показала рост на 7%.