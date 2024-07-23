Минфин привлек 1,4 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 23 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,45 млрд грн, что на 3,54 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 4,99 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,35 млрд грн под 14,64% с погашением 10 сентября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,66%);

64,50 млн грн под 15,40% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,39%);

31,25 млн грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,80%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.