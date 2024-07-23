Bosch объявила о самом крупном в своей истории соглашении на $8 миллиардов

Немецкая группа Bosch с целью диверсификации решила купить активы американской компании Johnson Controls по производству систем вентиляции и кондиционирования за $8 млрд. Это будет крупнейшим соглашением в истории Bosch, сообщает пресс-служба группы.

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В рамках соглашения Bosch также станет владельцем совместного предприятия Johnson Controls — Hitachi Air Conditioning, включая 40% долю японской Hitachi.

Соглашение уже согласовали акционеры и наблюдательный совет Bosch, но его должны еще рассмотреть антимонопольные органы. Ожидается, что его закроют в течение 12 месяцев.

Bosch станет владельцем 16 заводов и 12 инженерных центров в более чем 30 странах мира. В ее портфель на условиях долгосрочных лицензий войдут такие бренды, как York и Coleman в США и Hitachi в Азии.