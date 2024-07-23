«Пересматривать не будут»: в правительстве ответили на петицию об изменении Нацстратегии доходов

Премьер-министр и Министерство финансов предоставили развернутый ответ на петицию об изменении Национальной стратегии доходов до 2030 года. Если коротко — просматривать ее пока не будут. Петицию подал глава аналитического центра «Case Украина» Дмитрий Боярчук, она набрала 25 тыс голосов.

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Полномочия фискалов

Наделение фискалов полномочиями судебной системы (раскрытие банковской тайны, наложение ареста на счета налогоплательщиков без решения суда) и правоохранительной системы (наделение таможенных органов правом на осуществление оперативно-розыскной деятельности).

Сущность ответа:

Данная мера касается только счетов налогоплательщиков — юридических лиц. Доступ налоговых органов к банковской тайне является распространенной международной практикой (например, в США).

Отсутствие у органов ГНС актуальной информации о состоянии счетов должника затрудняет выполнение решений судов и налоговых органов.

Сужение использования упрощенной системы налогообложения

Ответ: реформа упрощенной системы налогообложения направлена на ограничение злоупотреблений, поддержку малого бизнеса и устранение искажений конкуренции.

Реформирование начнется только после возобновления доверия к налоговым органам и проведения их функциональной реформы.

Процесс реформирования будет публичным с привлечением общественности, бизнеса и международных партнеров.

Относительно искоренения практики презумпции вины налогоплательщиков

Суть ответа: в определенных законом вариантах нужным условием привлечения лица к денежной ответственности за совершение налогового правонарушения является установление контролирующими органами вины лица.

Финансовая ответственность применяется посредством штрафных (финансовых) санкций. Привлечение лица к финансовой ответственности предполагает установление контролирующими органами вины личности.

Действия считаются совершенными умышленно, если доказанные налоговым органом обстоятельства свидетельствуют, что налогоплательщик сознательно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме невыполнения или ненадлежащего выполнения требований, установленных Кодексом и другим законодательством.

Расширение дискреционных возможностей для институционально слабых фискальных органов

Сущность ответа: