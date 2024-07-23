«Пересматривать не будут»: в правительстве ответили на петицию об изменении Нацстратегии доходов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2024, 15:42 Читати українською

«Пересматривать не будут»: в правительстве ответили на петицию об изменении Нацстратегии доходов

Премьер-министр и Министерство финансов предоставили развернутый ответ на петицию об изменении Национальной стратегии доходов до 2030 года. Если коротко — просматривать ее пока не будут. Петицию подал глава аналитического центра «Case Украина» Дмитрий Боярчук, она набрала 25 тыс голосов.

Премьер-министр и Министерство финансов предоставили развернутый ответ на петицию об изменении Национальной стратегии доходов до 2030 года.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Полномочия фискалов

Наделение фискалов полномочиями судебной системы (раскрытие банковской тайны, наложение ареста на счета налогоплательщиков без решения суда) и правоохранительной системы (наделение таможенных органов правом на осуществление оперативно-розыскной деятельности).

Сущность ответа:

Данная мера касается только счетов налогоплательщиков — юридических лиц. Доступ налоговых органов к банковской тайне является распространенной международной практикой (например, в США).
Отсутствие у органов ГНС актуальной информации о состоянии счетов должника затрудняет выполнение решений судов и налоговых органов.

Сужение использования упрощенной системы налогообложения

Ответ: реформа упрощенной системы налогообложения направлена на ограничение злоупотреблений, поддержку малого бизнеса и устранение искажений конкуренции.

  • Реформирование начнется только после возобновления доверия к налоговым органам и проведения их функциональной реформы.
  • Процесс реформирования будет публичным с привлечением общественности, бизнеса и международных партнеров.

Относительно искоренения практики презумпции вины налогоплательщиков

Суть ответа: в определенных законом вариантах нужным условием привлечения лица к денежной ответственности за совершение налогового правонарушения является установление контролирующими органами вины лица.

  • Финансовая ответственность применяется посредством штрафных (финансовых) санкций. Привлечение лица к финансовой ответственности предполагает установление контролирующими органами вины личности.
  • Действия считаются совершенными умышленно, если доказанные налоговым органом обстоятельства свидетельствуют, что налогоплательщик сознательно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме невыполнения или ненадлежащего выполнения требований, установленных Кодексом и другим законодательством.

Расширение дискреционных возможностей для институционально слабых фискальных органов

Сущность ответа:

  • Новый проект закона предусматривает предоставление Минфину права утверждать список ключевых показателей эффективности работы налоговых органов и методику их расчета. ГНС обязуется отчитываться о выполнении этих показателей.
  • Предусмотрена ⁠⁠ реформа налоговых и таможенных органов, которая ограничит вмешательство контролирующих органов в деятельность бизнеса.
  • Также планируется дальнейшая автоматизация процедур: деятельности ГНС и Гостаможслужбы; внедрение новейших электронных сервисов.
  • Одобрен Долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы. А ГНС готовит план цифрового развития Государственной налоговой службы Украины к 2030 году.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
23 июля 2024, 15:57
#
Зазначений захід стосується лише рахунків платників податків — юридичних осіб. Доступ податкових органів до банківської таємниці є поширеною міжнародною практикою (наприклад, у США).

В нас в країні дуже багато чого робиться через одне місце, зараз би нас порівнювати з податковою США, потім cashless з Швецією, «геніальні» порівняння блін.

Особливо знаючи те, що зараз податкова блокує ультра багато податкових накладних і далі гребися як хочеш, суди завалені такими справами, де податкова без розбору блокує на авось податкові накладні.

Знаючи стан речей в нашій країні - значить податкова буде блокувати і фізикам рахунки, тепер фраза «добрий вечір, ми з України» з кожним таким рішенням законодавців звучить все більш саркастично і наче з знущанням.


Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами