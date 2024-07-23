Премьер-министр и Министерство финансов предоставили развернутый ответ на петицию об изменении Национальной стратегии доходов до 2030 года. Если коротко — просматривать ее пока не будут. Петицию подал глава аналитического центра «Case Украина» Дмитрий Боярчук, она набрала 25 тыс голосов.
«Пересматривать не будут»: в правительстве ответили на петицию об изменении Нацстратегии доходов
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Полномочия фискалов
Наделение фискалов полномочиями судебной системы (раскрытие банковской тайны, наложение ареста на счета налогоплательщиков без решения суда) и правоохранительной системы (наделение таможенных органов правом на осуществление оперативно-розыскной деятельности).
Сущность ответа:
Данная мера касается только счетов налогоплательщиков — юридических лиц. Доступ налоговых органов к банковской тайне является распространенной международной практикой (например, в США).
Отсутствие у органов ГНС актуальной информации о состоянии счетов должника затрудняет выполнение решений судов и налоговых органов.
Сужение использования упрощенной системы налогообложения
Ответ: реформа упрощенной системы налогообложения направлена на ограничение злоупотреблений, поддержку малого бизнеса и устранение искажений конкуренции.
- Реформирование начнется только после возобновления доверия к налоговым органам и проведения их функциональной реформы.
- Процесс реформирования будет публичным с привлечением общественности, бизнеса и международных партнеров.
Относительно искоренения практики презумпции вины налогоплательщиков
Суть ответа: в определенных законом вариантах нужным условием привлечения лица к денежной ответственности за совершение налогового правонарушения является установление контролирующими органами вины лица.
- Финансовая ответственность применяется посредством штрафных (финансовых) санкций. Привлечение лица к финансовой ответственности предполагает установление контролирующими органами вины личности.
- Действия считаются совершенными умышленно, если доказанные налоговым органом обстоятельства свидетельствуют, что налогоплательщик сознательно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме невыполнения или ненадлежащего выполнения требований, установленных Кодексом и другим законодательством.
Расширение дискреционных возможностей для институционально слабых фискальных органов
Сущность ответа:
- Новый проект закона предусматривает предоставление Минфину права утверждать список ключевых показателей эффективности работы налоговых органов и методику их расчета. ГНС обязуется отчитываться о выполнении этих показателей.
- Предусмотрена реформа налоговых и таможенных органов, которая ограничит вмешательство контролирующих органов в деятельность бизнеса.
- Также планируется дальнейшая автоматизация процедур: деятельности ГНС и Гостаможслужбы; внедрение новейших электронных сервисов.
- Одобрен Долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы. А ГНС готовит план цифрового развития Государственной налоговой службы Украины к 2030 году.
Комментарии - 1
В нас в країні дуже багато чого робиться через одне місце, зараз би нас порівнювати з податковою США, потім cashless з Швецією, «геніальні» порівняння блін.
Особливо знаючи те, що зараз податкова блокує ультра багато податкових накладних і далі гребися як хочеш, суди завалені такими справами, де податкова без розбору блокує на авось податкові накладні.
Знаючи стан речей в нашій країні - значить податкова буде блокувати і фізикам рахунки, тепер фраза «добрий вечір, ми з України» з кожним таким рішенням законодавців звучить все більш саркастично і наче з знущанням.