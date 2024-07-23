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23 июля 2024, 15:20 Читати українською

NovaPay за первое полугодие 2024 года перечислил в госбюджет 530 млн грн

По итогам первого полугодия 2024 года NovaPay перечислил в бюджет страны 530 млн грн. Это на 13% больше, чем за тот же период 2023 года. Помощь ВСУ составила 3 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам первого полугодия 2024 года NovaPay перечислил в бюджет страны 530 млн грн.

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Общее количество совершенных транзакций за это время — 193 млн. Это на 17% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Через систему прошло переводов на 136,6 млрд грн, этот показатель на 26% больше прошлогоднего.

Среди наиболее популярных услуг NovaPay, кроме традиционных переводов, — операции по пополнению карт, снятию наличных денег и оплата коммунальных услуг.

Напомним

NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже 12 лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 500 отделениях Новой почты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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