Boeing и «Антонов» подписали предварительное соглашение о сотрудничестве в сфере производства беспилотников

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Что известно

Отмечается, что в меморандуме о взаимопонимании, представленном на авиашоу в Фарнборо, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников, таких, как ScanEagle от Boeing.



«Мы рады продолжать сотрудничество с компанией „Антонов“ для поддержки развития и экономического роста Украины», — сказал главный исполнительный директор Boeing по обороне Тед Колберт.