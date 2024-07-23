Американская корпорация Boeing и украинская компания «Антонов» подписали предварительное соглашение о совместной работе в сфере производства беспилотных систем для поддержки оборонной промышленности Украины. Об этом пишет издание Breaking Defense.
Boeing и «Антонов» подписали предварительное соглашение о сотрудничестве в сфере производства беспилотников
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Отмечается, что в меморандуме о взаимопонимании, представленном на авиашоу в Фарнборо, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников, таких, как ScanEagle от Boeing.
«Мы рады продолжать сотрудничество с компанией „Антонов“ для поддержки развития и экономического роста Украины», — сказал главный исполнительный директор Boeing по обороне Тед Колберт.
Генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов отметил, что это соглашение может способствовать дальнейшему развитию украинской оборонной промышленности.
«Это соглашение открывает совершенно новый уровень возможностей для внедрения новейших и эффективных решений — в дополнение к возможности будущих проектов из Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности», — добавил он.
Комментарии - 1