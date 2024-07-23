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23 июля 2024, 11:26 Читати українською

Президент внес в Раду законопроекты о продлении военного положения

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие законопроекты № 11433 и № 11434 от 23 июля опубликованы на сайте парламента.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Фото: depositphotos

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На какой срок продлят

Ими предлагается продлить срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине с 5 часов 30 минут 12 августа 2024 сроком на 90 суток.

Это будет уже 12-е голосование парламента за военное положение с начала войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+59
Tido oss
Tido oss
23 июля 2024, 11:31
#
А ковид продливать будут?
+
+101
potator
potator
23 июля 2024, 11:34
#
Может заменим нашего голобородька на байдена, джо как раз освободился , да и комик с него получше будет
+
+30
zevs1
zevs1
23 июля 2024, 11:46
#
Голобородько всех облапошил.
+
+29
Exba
Exba
23 июля 2024, 11:43
#
Шо, опять?
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
23 июля 2024, 11:49
#
До конца 25 примерно. Пока в метрополии руководство не сменится.
+
+74
VS SV
VS SV
23 июля 2024, 12:20
#
Ухилянт подписует закон о мобилизации получается?
+
+78
innapcholko
innapcholko
23 июля 2024, 12:21
#
Опять очередное антиконституционное решение Зелебобы…
+
+65
oldman54
oldman54
23 июля 2024, 12:53
#
23 июля хотелось бы узнать от КСУ кто это такой ?
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