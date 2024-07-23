Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие законопроекты № 11433 и № 11434 от 23 июля опубликованы на сайте парламента.
Президент внес в Раду законопроекты о продлении военного положения
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На какой срок продлят
Ими предлагается продлить срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине с 5 часов 30 минут 12 августа 2024 сроком на 90 суток.
Это будет уже 12-е голосование парламента за военное положение с начала войны.
Источник: Минфин
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