Курс валют на 23 июля: доллар и евро подешевели

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,69−41,82, евро — 45,48−45,67 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,02−45,02 грн/евро.

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