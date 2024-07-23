Warner Bros полностью ликвидирует бизнес в россии

В России закрывается отделение кинокомпании Warner Bros. Решение о ликвидации юрлица кинокомпании было принято 19 июля. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на соответствующие документы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Деятельность Warner Bros

Кинокомпания Warner Bros в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России из-за развязанной россией войны против Украины.

В ноябре того же года руководство холдинга «Национальная медиа-группа» получило письмо от представителей Warner Bros. Согласно обращению киностудия запретила показывать свой контент, несмотря на наличие действительной лицензии.

Читайте: Warner Bros запретила показывать свои фильмы в россии

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину аналогично поступили и другие крупнейшие мейджоры — Disney, Paramount, Sony и Universal Pictures.

В настоящее время голливудские премьеры выходят в рф в «теневом» прокате.

Студия Warner Brothers является частью американской медиакомпании WarnerMedia, в которую также входят телеканал CNN и телевизионная сеть HBO.

Warner Brothers известна своими знаменитыми фильмами, такими как «Матрица», «Бэтмен», «Супермен», «Чудо-женщина», «Фантастические звери и где их искать», «Лига справедливости» и многими другими.