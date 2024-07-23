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23 июля 2024, 11:33 Читати українською

Warner Bros полностью ликвидирует бизнес в россии

В России закрывается отделение кинокомпании Warner Bros. Решение о ликвидации юрлица кинокомпании было принято 19 июля. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на соответствующие документы.

В России закрывается отделение кинокомпании Warner Bros.
Фото: рodrobnosti.ua

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Деятельность Warner Bros

Кинокомпания Warner Bros в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России из-за развязанной россией войны против Украины.

В ноябре того же года руководство холдинга «Национальная медиа-группа» получило письмо от представителей Warner Bros. Согласно обращению киностудия запретила показывать свой контент, несмотря на наличие действительной лицензии.

Читайте: Warner Bros запретила показывать свои фильмы в россии

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину аналогично поступили и другие крупнейшие мейджоры — Disney, Paramount, Sony и Universal Pictures.

В настоящее время голливудские премьеры выходят в рф в «теневом» прокате.

Студия Warner Brothers является частью американской медиакомпании WarnerMedia, в которую также входят телеканал CNN и телевизионная сеть HBO.

Warner Brothers известна своими знаменитыми фильмами, такими как «Матрица», «Бэтмен», «Супермен», «Чудо-женщина», «Фантастические звери и где их искать», «Лига справедливости» и многими другими.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
23 июля 2024, 13:39
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Незупинний процес виходу західних інвестицій
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