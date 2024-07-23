За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 568,98 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 июля: 1220 российских оккупантов, 4 танка и 36 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 568980 (+1220) человек,
- танков — 8288 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 16000 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 15694 (+57) ед,
- РСЗО — (+2) ед,
- средства ПВО — 901 (+1) ед,
- самолетов — 362 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12511 (+36),
- крылатые ракеты — 2401 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21202 (+64) ед,
- специальная техника — 2640 (+3)
Источник: Минфин
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