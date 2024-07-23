Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что ЕС направит первый транш от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа. Об этом сообщает «Европейская правда».
Первые 1,4 млрд евро из российских активов Украина получит в начале августа
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Что известно
Боррель сказал, что на заседании «уведомил министров о прогрессе относительно первого транша в 1,4 миллиарда евро».
Он, «как ожидается, будет перечислен в начале августа — на следующей неделе», уточнил топ-дипломат ЕС. Ранее он говорил, что денежные средства будут перечислены в июле.
По его словам, эти средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины — средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и вооружений в украинской промышленности.
«То есть мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, по которому мы можем пойти», — подытожил Боррель.
Напомним
Евросоюз в июне согласовал использование части сверхдоходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решения одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.
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