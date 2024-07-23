Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов почти на 500 млн грн

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Продажа активов

«На этой неделе (22−26 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 497,4 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 247,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 228,9 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 21,1 млн грн.

Напомним

В мае 2024 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, составила 356,3 млн грн.