Укрэнерго: 23 июля ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток

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Графики отключений

«23 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 14.00 до 24.00 — три очереди отключений», — говорится в сообщении.

В другие часы суток будут применены две очереди отключений.

В компании отметили, что потребление ограничивается вследствие массированных атак россии на украинскую энергосистему с начала года.