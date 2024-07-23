23 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: 23 июля ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток
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Графики отключений
«23 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 14.00 до 24.00 — три очереди отключений», — говорится в сообщении.
В другие часы суток будут применены две очереди отключений.
В компании отметили, что потребление ограничивается вследствие массированных атак россии на украинскую энергосистему с начала года.
Источник: Минфин
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