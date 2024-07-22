К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 22 июля: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 22 июля
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Закрытие 22 июля
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Изменения
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41,49/41,51
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41,35/41,37
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14 /14
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45,15/45,17
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45,00/45,01
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15/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,87 грн. Евро покупают за 45,10 грн., а продают за 44,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,73−41,85, евро — 45,50−45,70 грн.
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Источник: Минфин
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