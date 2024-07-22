Курс валют на вечер 22 июля: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 22 июля Закрытие 22 июля Изменения доллар 41,49/41,51 41,35/41,37 14 /14 евро 45,15/45,17 45,00/45,01 15/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,87 грн. Евро покупают за 45,10 грн., а продают за 44,75 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,73−41,85, евро — 45,50−45,70 грн.

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