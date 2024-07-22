В Гонконге запустят первый в Азии инверсионный биткоин-ETF. Фонд предусматривает прибыльную стратегию в случае падения цены биткоина. Об этом пишет Bloomberg.
В Гонконге запустят биткоин-ETF со стратегией на падение рынка
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Компания-эмитент, CSOP Asset Management планирует привлечь $50−100 млн в течение двух лет на новом продукте, а также выпустить инверсионный Ethereum-ETF.
По данным Bloomberg, общая сумма активов, накопленных шестью крипто-ETF в Гонконге, сейчас составляет $362 млн. Для сравнения, спотовые биткоин-ETF, запущенные в США в январе, собрали более $60 млрд активов.
Инверсионные криптовалютные биржевые продукты в мире принесли около $106 миллионов.
Источник: Минфин
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