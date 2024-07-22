«Українська бавовна. Лелека-100»: НБУ ввел в обращение новую монету (фото)

22 июля 2024 года Национальный банк ввел в обращение вторую монету из серии «Вооруженные Силы Украины», которая чествует украинское оружие и его создателей — «Українська бавовна. Лелека-100». Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Как выглядит памятная монета

На аверсе смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полетом беспилотника «Лелека-100», где на степных дорогах отражены обнаруженные вражеские цели — танки.

В центре — абрис планера комплекса, воплощающий технологический прогресс и инновационный потенциал Украины.

На реверсе изображен планер разведывательного комплекса в полете. Над ним — стилизованный абрис птицы аиста, символизирующий мир и спокойствие, обеспечиваемые благодаря бдительности «Лелеки-100».

В нижней части композиции вид земной поверхности с условной схемой визуального исследования маршрута полета беспилотника, отражающего стратегическое видение и планирование. Стилизованная вертикальная и горизонтальная шкалы символизируют способность комплекса определять координаты целей и корректировать огонь артиллерии.

Номинал монеты — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук.

Как ее можно приобрести

С 23 июля памятную монету «Українська бавовна. Лелека-100» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация памятной монеты банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) будет осуществляться постепенно после получения их в НБУ.