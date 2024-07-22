ЕС стал полноправным участником Реестра убытков для Украины

Европейский Союз принял решение изменить свой статус ассоциированного члена на участника в Реестре ущерба для Украины. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

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Что известно

«Европейская комиссия приветствует сегодняшнее принятие Советом решения об изменении статуса Союза в Реестре ущерба для Украины с ассоциированного члена на участника», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что 30 мая этого года комиссия предложила Раде изменить статус Союза, чтобы «еще больше усилить приверженность Союза деятельности Реестра».

«Став полноправным участником, Союз поддерживает и укрепляет свои обязательства по обеспечению того, чтобы все нарушения международного права, совершенные россией, были должным образом компенсированы. Изменение статуса также способствует финансовой стабильности Реестра, поскольку Союз обязуется делать обязательный ежегодный финансовый вклад», — объяснили в Еврокомиссии.

Комментируя это решение, европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил: «россия должна заплатить за ущерб, причиненный ее агрессией против Украины. Реестр ущерба является важным шагом в этом направлении, поскольку надежно фиксирует доказательства и информацию об исках по возмещению ущерба, ущерба или травмам», которые получили украинцы, для будущего принятия судебных решений и компенсации. Я приветствую сегодняшнее решение, подтверждающее и усиливающее решительную поддержку ЕС этого механизма".

Напомним

Реестр ущерба является «записью доказательств и информации по искам о возмещении ущерба, ущерба или ранения, причиненного агрессивной войной россии против Украины». Реестр стремится обеспечить полное и эффективное возмещение вреда Украине и ее народу.

Его создал Совет Европы 12 мая 2023 года. В настоящее время к нему присоединились 43 государства, в том числе 26 государств — членов ЕС.

По состоянию на апрель 2024 г. начали регистрировать первые претензии, связанные с повреждением или уничтожением жилищного имущества, ожидаемое количество претензий по этой категории составит от 300 тыс. до 600 тыс. грн.

До августа будет открыто для представления еще 12 категорий претензий, в том числе от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также претензии, связанные с повреждением или разрушением критически важной инфраструктуры Украины.