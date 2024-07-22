Фонд гарантирования обновил списки должников неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обновил списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые должны вернуть свои долги по решению судов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Перечень содержит данные по всем должникам (как физическим, так и юридическим лицам), независимо от размера их задолженности, которые на дату формирования списка не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями.

Погашение заемщиками задолженности является одним из источников поступлений, направляемых на удовлетворение требований кредиторов банков.

Фонд ведет претенциозно-исковую работу по возврату активов неплатежеспособных банков с целью удовлетворения требований кредиторов.