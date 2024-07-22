ЕС продлил экономические санкции против рф

Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев, сообщили в понедельник в евроинституции, пишет УНН.

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Что известно

«Сегодня Совет (ЕС) продлил ограничительные меры ЕС из-за действий российской федерации по дестабилизации ситуации в Украине еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года», — сообщили в Совете Е С .

Эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неоправданную и незаконную военную агрессию россии против Украины.

В настоящее время они состоят из широкого спектра ограничительных мер по секторам, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

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Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морским транспортом сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку деятельности и лицензий на вещание в ЕС нескольких поддерживаемых кремлем дезинформационных изданий.

Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

Напомним

Очередной, уже 14 пакет санкций ЕС против россии согласовали 24 июня. Он призван ограничить российское влияние на Европу и защитить интересы Украины.