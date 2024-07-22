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22 июля 2024, 13:05 Читати українською

Китай рекордно снизил базовые ставки по кредитам

Народный банк Китая неожиданно снизил базовые ставки по кредитам до рекордно низкого уровня, поскольку недавние признаки замедления восстановления экономики привели к новым призывам к стимулированию. Об этом пишет investing.com.

Народный банк Китая неожиданно снизил базовые ставки по кредитам до рекордно низкого уровня, поскольку недавние признаки замедления восстановления экономики привели к новым призывам к стимулированию.

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Регулятор снизил годовую базовую ставку по кредиту с 3,45% до 3,35%, опровергнув ожидания, что ставка останется неизменной. 5-летняя базовая ставка по кредиту, которая используется для определения цен на ипотечные кредиты, была снижена с 3,95% до 3,85%.

Снижение ставок произошло всего через неделю после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП за второй квартал усилили опасения по поводу замедления экономического роста. Эти данные, последовавшие за целым рядом посредственных экономических отчетов из Китая, привели к усилению призывов к Пекину принять дополнительные меры по стимулированию экономики.

Китайские чиновники также пообещали дополнительные меры стимулирования во время третьего пленума Коммунистической партии Китая на прошлой неделе. Ранее в понедельник Народный банк Китая снизил семидневную ставку обратного репо с 1,8% до 1,7%, что еще больше смягчило монетарные условия в стране.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
22 июля 2024, 14:10
#
А у нас податки підняли, мабудь для того що б малий бізнес зовсім загнувся…
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