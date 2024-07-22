30% зуммеров пользуются функцией покупок голосом

Молодежь все чаще использует технологию голосового управления покупками. Об этом свидетельствуют данные опроса, проводившего издание PYMNTS, передает FinTechInsider.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Результаты опроса показали, что более 67 000 потребителей из 11 стран (на которые приходится 50% мирового ВВП), 17,9% опрошенных используют голосовые технологии для совершения покупок по крайней мере раз в неделю. При этом лидируют представители поколения Z — 30,4% из них еженедельно совершают покупки голосом.

Милленионалы почти не отстают — 27,6% опрошенных представителей этой группы предпочитают голосовые покупки. Для поколения X уровень внедрения значительно ниже — около 14,9%, а среди бэби-бумеров — всего 6,8%.