Курс валют на 22 июля: евро в банках подешевел на 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подорожало на 1 копейку в продаже и потеряло 1 копейку в покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,84−41,95, евро — 45,66−45,84 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,15−45,17 грн/евро.

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