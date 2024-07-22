В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на 22 июля: евро в банках подешевел на 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подорожало на 1 копейку в продаже и потеряло 1 копейку в покупке.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,84−41,95, евро — 45,66−45,84 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,15−45,17 грн/евро.
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