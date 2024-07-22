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22 июля 2024, 10:10 Читати українською

Украинский M&A рынок демонстрирует устойчивый рост — отчет KPMG

Несмотря на постоянные вызовы, вызванные войной, в секторе M&A наблюдается увеличение количества сделок на 4,2% и значительный рост общей стоимости сделок на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в отчетах KPMG в Украине M&A Radar за первое полугодие 2024 года.

Несмотря на постоянные вызовы, вызванные войной, в секторе M&A наблюдается увеличение количества сделок на 4,2% и значительный рост общей стоимости сделок на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Фото: depositphotos

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«За первые шесть месяцев 2024 года на украинском рынке слияний и поглощений было заключено 25 сделок на общую сумму $510 млн, что свидетельствует о постепенном возобновлении интереса инвесторов и адаптации к изменениям экономического ландшафта», — отмечает Светлана Щербатюк, руководитель направления сопровождения корпоративных соглашений, инвестиций и рынки капитала, KPMG в Украине.

Тенденции M&A рынка в Украине

Несмотря на более низкий уровень прозрачности отчетности по сделкам по сравнению с предыдущим годом (48% раскрытия стоимости сделок по сравнению с 58% в первом полугодии 2023 года), наблюдается устойчивость украинского M&A рынка.

Положительная тенденция подчеркивается ключевыми соглашениями, среди которых знаковые, например раунд финансирования ИТ-компании Creatio на сумму $200 млн и приобретение телекоммуникационной компании «Датагруп-Воля» за $120 млн компанией NJJ Capital.

Указанные два соглашения привели к увеличению средней стоимости сделки с $28 млн в первой половине 2023 года до $43 млн за тот же период 2024 года, что свидетельствует о растущей уверенности инвесторов в украинском рынке.

Трансграничные соглашения

Украинские компании не только стойко преодолевают вызовы на внутреннем рынке, но и расширяют свои горизонты на международном: сделки по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами составили треть общего объема сделок (8 сделок). Среди заметных трансграничных соглашений приобретение украинскими ИТ-компаниями Ciklum и Intellias компаний в Северной Америке и инвестиции Группы ДТЭК в возобновляемую энергетику в Восточной Европе.

Несмотря на снижение доли сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в первом полугодии 2024 года, иностранные инвесторы оставались достаточно активными: было объявлено о семи соглашениях (по сравнению с девятью соглашениями в первом полугодии 2023 года) общей стоимостью $410 млн. Львиная доля входящих сделок была в сфере инноваций и технологий, являющихся продолжением тенденций 2023 года.

ИТ, аграрный бизнес и RE&C как ключевые секторы для инвестиций

ИТ-сектор продолжает оставаться одной из движущих сил украинского рынка слияний и поглощений: более высокая мобильность относительно релокации бизнеса и работников, а также возможности удаленной работы позволяют его представителям легче адаптироваться и ощущать относительно меньшее влияние продолжающейся войны.

«В первой половине 2024 года активность в M&A сфере в секторе ИТ выросла на 80% до $305 млн по сравнению с $168 млн за аналогичный период предыдущего года. Этот всплеск объясняется адаптивностью отрасли и рядом стратегических инвестиций, таких как инвестиционный раунд Creatio в размере $200 млн, возглавляемый Sapphire Ventures, подчеркивающий растущую привлекательность сектора для глобальных инвесторов, особенно из Северной Америки и Европы», — комментирует заместитель директора Максим Тарасенко, инвестиции и рынки капитала, KPMG в Украине.

Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине для юридических лиц с 1 января 2024 года повлекло за собой всплеск активности в секторе: только за первый квартал было заключено 25 700 сделок с земельными участками площадью 58 800 гектаров, что на 7% превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в четвертом квартале 2023, и усиливает ключевую роль сельского хозяйства в сфере слияний и поглощений в стране.

Сектор недвижимости и строительства в Украине переживает значительный рост интереса инвесторов и активности в сфере слияний и поглощений (около 16% общего объема сделок в Украине за первое полугодие 2024 года), что обусловлено огромной потребностью в послевоенной реконструкции и развитии. Среди заметных сделок — продажа Dragon Capital складского комплекса Amtel в Киевской области производителю дверей «Новый стиль» компании «ГИСТИОН» за ориентировочные $30−40 млн.

Прогноз для украинского M&A

Несмотря на сложные вызовы, связанные с продолжающимся вторжением россии, украинская экономика остается устойчивой, в значительной степени благодаря внешней финансовой поддержке и правительственным реформам. Недавно МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования, в результате которого было выделено дополнительные $2,2 млрд в поддержку бюджета Украины. Эта финансовая помощь имеет решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности и содействия фискальной и долговой устойчивости.

На фоне преодоления вызовов войны и восстановления, восстановление M&A сектора остается положительным показателем устойчивости Украины и ростом перспектив украинского рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
22 июля 2024, 10:44
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В одном мультике животные тоже достигли успеха при размещении шарика в горшке
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