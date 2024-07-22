42 новые проверки компаний запланировала налоговая на 2024 год. Кого проверят в этом году

Более 3,3 тыс. проверок компаний и ФОП запланировано в этом году по данным Государственной налоговой службы. Из них почти 73% придется на компании, а остальные — на частных предпринимателей. В июне компаний «под наблюдением» увеличилось на 42 единицы. Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Кого проверят в этом году

Поэтому проверок в течение этого года следует ожидать 2 450 компаниям и 915 ФОПам. В июне к списку добавилось еще 42 бизнеса, которые проверят уже во втором полугодии.

Больше всего проверок будет проведено в Киеве — 26%. А также в Днепропетровской и Львовской областях — 8,1% и 6,9% соответственно. Наименьший интерес налоговиков привлекла Херсонщина — всего 2 компании.

Какие бизнесы попали в обновленный список

Среди новых компаний можно отметить Сенс банк с выручкой 12.9 млрд грн, который занял 7 позицию в Индексе Опендатабота среди банковских видов деятельности.

Будут проверять налоговики также ООО «Агропроинвест 08» — почти 2 млрд грн и ООО «Алма Вин» — 1,6 млрд грн. Закрывает топ десятку ООО «Трейдинг Продакт Компани» с доходом более 326 млн грн.