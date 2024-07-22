За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 567760 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 июля: 1050 российских оккупантов, 18 танков и 73 БПЛА
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 567760 (+1050) человек,
- танков — 8284 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 15980 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 15637 (+51) ед,
- РСЗО — 1123 (+2) ед,
- средства ПВО — 900 (+4) ед,
- самолетов — 362 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12475 (+73),
- крылатые ракеты — 2401 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21138 (+102) ед,
- специальная техника — 2637 (+21)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии