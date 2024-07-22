Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 6 копеек

Национальный банк Украины установил на 22 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 41,4912 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 22 июля установил официальный курс евро на уровне 45,18 грн (на 19 июля курс был установлен на уровне 45,26 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

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