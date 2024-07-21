Фонд госимущества реализовал на этой неделе активов более чем на полмиллиарда гривен

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«С 15 по 19 июля Фонд провел 14 приватизационных онлайн-аукционов в системе Prozorro. Продажи общей суммой более 554 млн гривен. За право собственности на объекты соревновались 52 участника, что в среднем составляет 3,71 инвестора. Рост цены активов произошел в 2,39 раза», — говорится в сообщении.

Дополнительно покупатели должны оплатить более 110,8 млн грн НДС. Общий экономический эффект может составить более 664,8 млн грн.

Что будут продавать на следующей неделе

Самым дорогим лотом недели стал отель «Козацький» в центре Киева. Цена объекта выросла более чем в 2,5 раза со стартовой — 155,5 млн грн до победной — 400 млн грн.

На следующей неделе ФГИ планирует провести 19 онлайн-аукционов по приватизации госимущества.