Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени — с B3 до B1, и сохранило прогноз кредитного рейтинга как «положительный». Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра финансов Турции Мехмета Шимшека.
Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени
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Повышение рейтинга
«Moody's впервые повысило наш кредитный рейтинг на две ступени! Moody's, которое повысило кредитный рейтинг нашей страны через 11 лет благодаря реализованной нами программе, сохранило положительный прогноз», — сообщил министр.
По его словам, на повышение рейтинга повлияли сбалансированность экономики, уменьшение потребностей во внешнем финансировании, увеличение международных резервов и дезинфляция.
Как сообщает Bloomberg, основной причиной повышения кредитного рейтинга было улучшение в управлении и, в частности, решительный и «все более устоявшийся возврат» к ортодоксальной монетарной политике.
«Поскольку инфляция и внутренний спрос начинают снижаться, наша уверенность в том, что инфляционное давление уменьшится в ближайшие месяцы и в 2025 году, растет», — отмечается в отчете Moody's.
Ожидается, что к декабрю инфляция в Турции упадет ниже 45%, инфляционные ожидания на конец 2025 года были снижены с 38 до 30%.
В Moody's отметили, что Центральный банк Турецкой Республики стремительно повысил доверие к своей монетарной политике, что способствовало установлению доверия к турецкой лире.
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