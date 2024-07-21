Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени

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«Moody's впервые повысило наш кредитный рейтинг на две ступени! Moody's, которое повысило кредитный рейтинг нашей страны через 11 лет благодаря реализованной нами программе, сохранило положительный прогноз», — сообщил министр.

По его словам, на повышение рейтинга повлияли сбалансированность экономики, уменьшение потребностей во внешнем финансировании, увеличение международных резервов и дезинфляция.

Как сообщает Bloomberg, основной причиной повышения кредитного рейтинга было улучшение в управлении и, в частности, решительный и «все более устоявшийся возврат» к ортодоксальной монетарной политике.

«Поскольку инфляция и внутренний спрос начинают снижаться, наша уверенность в том, что инфляционное давление уменьшится в ближайшие месяцы и в 2025 году, растет», — отмечается в отчете Moody's.

Ожидается, что к декабрю инфляция в Турции упадет ниже 45%, инфляционные ожидания на конец 2025 года были снижены с 38 до 30%.

В Moody's отметили, что Центральный банк Турецкой Республики стремительно повысил доверие к своей монетарной политике, что способствовало установлению доверия к турецкой лире.