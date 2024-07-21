За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1100 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 566710 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 июля: 1100 российских оккупантов, 9 танков и 52 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 566710 (+1100) человек,
- танков — 8266 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 15963 (+46) ед,
- артиллерийских систем — 15586 (+44) ед,
- РСЗО — 1121 (+0) ед,
- средства ПВО — 896 (+1) ед,
- самолетов — 362 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12402 (+52),
- крылатые ракеты — 2401 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21036 (+68) ед,
- специальная техника — 2616 (+9)
Источник: Минфин
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