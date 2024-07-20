Расходы общего фонда госбюджета в июне составили 286,7 млрд грн (инфографика)

За январь — июнь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила более 1,5 трлн грн, что на 136,2 млрд грн, или на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в июне было израсходовано 286,7 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 июля 2024 года.

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Куда направили средства

В структуре расходов наиболее направлено:

— 600,3 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в июне — 106,2 млрд грн), или 38,9% от общего объема расходов, затраченных за январь — июнь 2024 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 30,9 млрд грн, или на 5,4%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 457 млрд грн (в июне — 79,8 млрд грн);

— 248,2 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в июне — 44,3 млрд грн), или 16,1% от общего объема расходов. В частности:

137,6 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

76,1 млрд грн — перечислила Национальная служба здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

— 282 млрд грн (в июне — 45,5 млрд грн) — на социальное обеспечение, включая выплату пенсий, пособий, стипендий, или 18,3% от общего объема расходов, что на 17,8 млрд грн, или на 6,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе Минсоцполитики направило расходы на социальные выплаты в объеме 221,1 млрд грн, в частности:

136,9 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

57,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

24,4 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

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— 146,4 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в июне — 24,9 млрд грн), или 9,5% от общего объема расходов. Среди них:

126,6 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

11 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

— 132,8 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в июне — 31,1 млрд грн), или 8,6% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 15,9 млрд грн, или на 13,6%);

— 92,3 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в июне — 27 млрд грн), или 6% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,9 млрд грн, или на 9,3%).