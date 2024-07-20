За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 565610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 июля: 990 российских оккупантов, 7 танков, 34 БПЛА и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 565610 (+990) человек,
- танков — 8257 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 15917 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 15542 (+22) ед,
- РСЗО — 1121 (+1) ед,
- средства ПВО — 895 (+1) ед,
- самолетов — 362 (+1) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12350 (+34),
- крылатые ракеты — 2401 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20968 (+59) ед,
- специальная техника — 2607 (+14)
Источник: Минфин
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