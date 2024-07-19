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19 июля 2024, 19:32 Читати українською

Проекты восстановления жилья под угрозой остановки через Налоговую службу

Проекты восстановления жилья, финансируемые из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, под угрозой остановки из-за начисления на заключенные договоры НДС задним числом, сообщили в пресс-службе Конфедерации строителей Украины (КБУ), передает Интерфакс-Украина.

Проекты восстановления жилья, финансируемые из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, под угрозой остановки из-за начисления на заключенные договоры НДС задним числом, сообщили в пресс-службе Конфедерации строителей Украины (КБУ), передает Интерфакс-Украина.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодрядные организации, заключившие договоры по проектам нового строительства, капремонта и реконструкции, финансируемые из Фонда ликвидации, начали сталкиваться с проблемами, связанными с налогообложением из-за попыток новых трактовок отдельных норм законодательства Государственной налоговой службой Украины.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подрядные организации, заключившие договоры по проектам нового строительства, капремонта и реконструкции, финансируемые из Фонда ликвидации, начали сталкиваться с проблемами, связанными с налогообложением из-за попыток новых трактовок отдельных норм законодательства Государственной налоговой службой Украины.

При этом конфедерация напомнила, что п. 197.15 ст. 197 Налогового кодекса Украины определено, что операции по поставке строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и строящегося за государственные средства жилья освобождаются от налогообложения НДС. Причем, этот пункт был внесен в Налоговый кодекс во время мирового финансового кризиса 2008 года и применялся исключительно при реализации специальных государственных целевых программ, о чем свидетельствуют различные налоговые консультации за 2012−2023 годы.

В мае 2024 года Государственная налоговая служба направила письмо с собственным новым толкованием законодательства. В нем фактически указано, что Государственная аудиторская служба при проверках должна «снимать» НДС по ранее заключенным договорам, финансируемым за счет средств Фонда ликвидации. На основании этого от подрядчиков потребуют возврат НДС, а также будут рассматривать вопрос о причинении ущерба руководителями заказчиков по всей стране. Такая ситуация создала риски того, что финансируемые из Фонда восстановления проекты в ближайшее время могут полностью остановиться.

Только в Киевской области Служба восстановления и развития инфраструктуры на июнь 2024 года является заказчиком работ по восстановлению 48 объектов на ориентировочную общую сметную стоимость 3,936 млрд грн. Среди них — 34 объекта капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов, семь — нового строительства, шесть проектов зданий общественного назначения (административные, образовательные).

Департамент регионального развития Киевской областной военной администрации является заказчиком по 56 объектам восстановления за счет средств Фонда ликвидации. Работы по восстановлению 18 многоквартирных домов финансируются в рамках программы UNITED24 за средства благотворителей, но формально это тоже государственные средства, поскольку они были переданы в государственный бюджет. При этом в завершение озвученных проектов ориентировочно ожидают более 14 тысяч человек.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
19 июля 2024, 19:54
#
В країні війна, шукають гроші
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