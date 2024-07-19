С момента открытия рынка земли стоимость гектара выросла на $300 — эксперт

Спрос на землю растет, хотя и волнообразно из-за ряда рисков военного времени. Но есть достаточно много инвесторов, активно вкладывающихся в землю. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Твой круг» Егор Лесничий во время Agro Invest Day .

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Кто покупает землю

По его словам, большинство из них по состоянию на начало июля это представители IT сектора. Основная масса активных инвесторов — мужчины (72,2%) — живут в основном в Киеве (36,2%) и вкладываются в основном в площади до 10 га.

Не все собственники земли сейчас желают ее продавать: большинство или ожидает повышения стоимости, другим достаточно аренды говорит эксперт. Но цены за три года работы рынка уже выросли.

«Если посмотреть на те регионы, где мы работаем, то мы можем говорить о росте цен за все время работы рынка земли от $2600 до $2900 и выше га», — говорит Егор Лесничий.

По словам эксперта, компания создала 2 REITа, которые помогут инвесторам снизить риски и сэкономить на вложениях в землю.

Первый предлагает доходность в гривне 6% годовых, которые инвестор получает в качестве дивидендов раз в год. Доходность, которую дает второй, — 15% в валюте, выплачиваемых в конце действия фонда.

Предыстория

Напомним, что украинский рынок земли заработал 1 июля 2021 года. На первом этапе доступ к рынку получили физлица, которые имели возможность приобрести не более 100 га земли. Второй этап начался с 1 января 2024 г. Он предусматривает участие юридических лиц, получивших право приобретать до 10 тыс. га в собственность.

Agro Invest Day

Agro Invest Day прошла 11 июля 2024 года. Организаторами конференции выступили сайты «Минфин» и Finance.ua, а также Биржевой университет и компания «Твой круг «.

К проведению конференции также присоединились партнеры: аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute, сервис инвестиций в землю Zeminvest, YouTube-канал о самых привлекательных предложениях для инвестирования УкрИнвестКлуб, сервис для купли и продажи земли Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.