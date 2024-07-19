К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро подешевело на 15 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 19 июля: доллар и евро пошли вниз на межбанке
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Открытие 19 июля
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Закрытие 19 июля
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Изменения
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41,62/41,65
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41,49/41,51
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13 /14
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45,31/45,32
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45,16/45,17
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15/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 45,20 грн., а продают за 45,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,84−41,95, евро — 45,65−45,85 грн.
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Источник: Минфин
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