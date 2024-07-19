Курс валют на вечер 19 июля: доллар и евро пошли вниз на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро подешевело на 15 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 19 июля Закрытие 19 июля Изменения доллар 41,62/41,65 41,49/41,51 13 /14 евро 45,31/45,32 45,16/45,17 15/15

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 45,20 грн., а продают за 45,80 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,84−41,95, евро — 45,65−45,85 грн.

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