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19 июля 2024, 14:21 Читати українською

В Украине вырос спрос на китайские автомобили

Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%. За первое полугодие украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился в полтора раза.

Из этого количества: новых — 5,3 тыс. ед. (+70%); б/у — почти 2 тыс. ед.(+9%).

За период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.

В Укравтопроме отметили, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • VOLKSWAGEN iD.4 — 1072 ед.;
  • HONDA M-NV — 421 ед.;
  • NISSAN Ariya — 406 ед.;
  • BYD Song Plus — 392 ед.;
  • HONDA eNS1 — 344 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  • VOLKSWAGEN iD.4 — 494 ед.
  • NISSAN Ariya — 192 ед.;
  • HONDA eNS1 — 129 ед.;
  • TOYOTA bZ4X — 104 ед.;
  • VOLKSWAGEN ID.6 — 92 ед.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
19 июля 2024, 14:25
#
Люди голосують рублем, підтримують партнера росії
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