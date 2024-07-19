В Украине вырос спрос на китайские автомобили

Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%. За первое полугодие украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился в полтора раза.

Из этого количества: новых — 5,3 тыс. ед. (+70%); б/у — почти 2 тыс. ед.(+9%).

За период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.

В Укравтопроме отметили, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VOLKSWAGEN iD.4 — 1072 ед.;

HONDA M-NV — 421 ед.;

NISSAN Ariya — 406 ед.;

BYD Song Plus — 392 ед.;

HONDA eNS1 — 344 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: