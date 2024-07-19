Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%. За первое полугодие украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине вырос спрос на китайские автомобили
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился в полтора раза.
Из этого количества: новых — 5,3 тыс. ед. (+70%); б/у — почти 2 тыс. ед.(+9%).
За период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.
В Укравтопроме отметили, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- VOLKSWAGEN iD.4 — 1072 ед.;
- HONDA M-NV — 421 ед.;
- NISSAN Ariya — 406 ед.;
- BYD Song Plus — 392 ед.;
- HONDA eNS1 — 344 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- VOLKSWAGEN iD.4 — 494 ед.
- NISSAN Ariya — 192 ед.;
- HONDA eNS1 — 129 ед.;
- TOYOTA bZ4X — 104 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.6 — 92 ед.
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