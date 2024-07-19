МВФ назначил нового представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил итальянку Присциллу Тоффано постоянным представителем в Украине. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине, передает Интерфакс-Украина.

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С 1 августа этого года она заменит на этом посту Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этом посту возвращается в центральный офис МВФ.

С сентября 2013 по май 2023 года Тофано работала в МВФ экономистом, после чего была повышена до старшего экономиста. Также была стажером-докторантом в 2011—2012 годах в Европейском центральном банке и Банке Англии, а в 2017—2019 годах — приглашенным научным сотрудником Лондонской школы экономики (LSE).